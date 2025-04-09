"Динамо" провело неплохую трансферную кампанию, в клуб пришел Глебов. Это явное усиление для "Динамо". Надеюсь, в заключительной части чемпионата "Динамо" будет выглядеть солиднее и серьёзнее. Команда показывает красивый, но не всегда стабильный футбол. Я видел в прессе, что в клуб может прийти Карпин. Не удивлюсь, если это произойдёт", – приводит слова Тумиловича Metaratings.
Валерий Карпин в феврале 2025 года ушел с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов". В то же время 56-летний специалист продолжает возглавлять сборную России по футболу (его контракт с РФС рассчитан на срок до июля 2028 года).
в настоящее время пост главного тренера московского "Динамо" занимает чешский специалист Марцел Личка. Под его руководством бело-голубые в текущем сезоне в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 42 очка, которые позволяют команде занимать пятое место в турнирной таблице. Кроме того, "Динамо" предстоит ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА, который выиграл первый матч со счётом 2:1.
Тумилович: не удивлюсь, если Карпин придёт в "Динамо"
Бывший вратарь московского "Динамо" Геннадий Тумилович высказался о выступлении команды бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"