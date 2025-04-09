"Лично мое мнение, что Кукуян является обожателем "Спартака". Самое комфортное судейство у "Спартака" при нем. Не исключено, что Кукуян для "Спартака" будет выводить матч "Зенит" – "Краснодар" на ничью. Чтобы обе команды потеряли очки", - приводит слова Червиченко "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Павел Кукуян назначен главным арбитром матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и футбольным клубом "Краснодар". Сама встреча пройдёт в воскресенье, 13 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
После 23-го тура РПЛ первое место в таблице занимает "Краснодар" (52 очка), второе место - "Спартак" (47 очков), третье место - "Зенит" (47 очков).
Червиченко: Кукуян для "Спартака" будет выводить матч "Зенит" – "Краснодар" на ничью
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на информацию в СМИ о назначении Павла Кукуяном главным арбитром матча 24-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар".
Фото: РПЛ