Андреев: у "Зенита" больше шансов на победу в матче с "Краснодаром"

"Если "Зенит" победит "Краснодар", думаю, что будет борьба до последнего тура, как в прошлом сезоне. У команд есть свои плюсы, но все-таки "Зенит" играет дома и он оказался в такой ситуации, когда не имеет права терять ни одного очка. Поэтому я думаю, что у "Зенита" больше шансов, но футбол тем интересен, что не всегда то, что перед матчем на бумаге, будет правильным", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
В воскресенье, 13-го апреля, петербургский "Зенит" примет на своем поле "Краснодар" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.
После 23-х сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками, петербуржцы располагаются на третьей строчке и отстают от южан на пять баллов. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания футбольного клуба "Зенит".