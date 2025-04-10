По информации источника, столичный "Локомотив" не планирует предлагать новый контракт защитнику сборной Армении Наиру Тикнизяну.
Тикнизян защищает цвета "железнодорожников с 2021 года. Действующее трудовое соглашение 25-летнего футболиста с московским клубом истекает летом 2026 года.
В нынешнем сезоне Тикнизян провел за красно-зеленых 27 матчей в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Локомотив" не планирует предлагать новый контракт Тикнизяну
Защитнику Наиру Тикнизяну не будет предложен новый контракт.
Фото: ФК "Локомотив"