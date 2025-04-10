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"СЭ": "Локомотив" не планирует предлагать новый контракт Тикнизяну

Защитнику Наиру Тикнизяну не будет предложен новый контракт.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, столичный "Локомотив" не планирует предлагать новый контракт защитнику сборной Армении Наиру Тикнизяну.

Тикнизян защищает цвета "железнодорожников с 2021 года. Действующее трудовое соглашение 25-летнего футболиста с московским клубом истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел за красно-зеленых 27 матчей в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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