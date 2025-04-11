"Если на Тикнизяна уже обращал внимание "Зенит", значит, человек обладает набором качеств, которые клубу нужны. Может, у него спад, он не выигрывает конкуренцию, но за полгода нельзя перестать быть хорошим футболистом. "Зениту" нужны усиления. Но Тикнизян — это будет футболист ротации для "Зенита", а не основного состава", - приводит слова Лепёхина Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Локомотив" не планирует предлагать новый контракт защитнику сборной Армении Наиру Тикнизяну, чьё действующее соглашение рассчитано на срок до 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне игрок в общей сложности принял участие в 28 официальных матчах, забил в ворота соперников 2 гола, отдал партнерам по команде 4 голевые передачи, получил 5 жёлтых карточек. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.
Лепёхин: Тикнизян обладает набором качеств, которые нужны "Зениту"
Бывший игрок "Зенита" Константин Лепёхин поделился своим мнением о возможном переходе в петербургский клуб защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"