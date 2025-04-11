«ЦСКА набрал очень хороший ход и приблизился к топ-3. Так что «армейцы» ещё составят конкуренцию «Спартаку» и поборются за попадание в тройку. «Динамо» тоже находится в одной победе от зоны призёров. А «Локомотив» немного сдал после зимнего перерыва и показывает неважные результаты. Но это молодая команда, которой не хватает опыта. Для «Локомотива» ещё не всё потеряно, он может подняться в турнирной таблице», — цитирует Ледяхова Metaratings.
После 23 туров чемпионата России по футболу ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 44 очка. «Спартак» и «Зенит» с 47 очками занимают второе и третье места соответственно. «Динамо» идёт на пятом месте с 42 очками, а «Локомотив» замыкает шестерку команд, набравших более 40 очков, с 41 очком в активе.
26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».
Ледяхов: ЦСКА составят конкуренцию "Спартаку" за топ-3
Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о конкурентных командах в борьбе за топ-3 в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК ЦСКА