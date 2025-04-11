"Прошлый сезон показал, что "Зенит" не так хорош. Хоть команда и выиграла чемпионство, она это сделала в ситуации, где от неё мало что зависело. В этом сезоне старт был удачным, но сейчас нет ни результата, ни игры. Мы не видим своих воспитанников, зато видим не самых дешёвых бразильских талантов. В такой ситуации в клубе может произойти перестройка в руководстве и в тренерском штабе", - приводит слова Дьякова "Чемпионат".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком за 23 матча набрал 47 очков, которые позволяют команде сейчас занимать третье место в турнирной таблице. Отставание сине-бело-голубых от текущего лидера чемпионата - футбольного клуба "Краснодар" - составляет 5 очков.
При этом именно с краснодарской командой "Зениту" предстоит ближайший матч в РПЛ - он состоится 13 апреля на петербургском стадионе "Газпром Арена" (начало - в 17:00 мск).
Дьяков: в "Зените" мы видим не своих воспитанников, а не самых дешёвых бразильцев, а результата нет
Бывший защитник "Ростова" и московского "Динамо" Виталий Дьяков высказался о выступлении петербургского "Зенита" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"