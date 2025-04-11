Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
0 - 1 0 1
Нефтехимик1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
21:45
РеймсНе начат

Дьяков: в "Зените" мы видим не своих воспитанников, а не самых дешёвых бразильцев, а результата нет

Бывший защитник "Ростова" и московского "Динамо" Виталий Дьяков высказался о выступлении петербургского "Зенита" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Прошлый сезон показал, что "Зенит" не так хорош. Хоть команда и выиграла чемпионство, она это сделала в ситуации, где от неё мало что зависело. В этом сезоне старт был удачным, но сейчас нет ни результата, ни игры. Мы не видим своих воспитанников, зато видим не самых дешёвых бразильских талантов. В такой ситуации в клубе может произойти перестройка в руководстве и в тренерском штабе", - приводит слова Дьякова "Чемпионат".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком за 23 матча набрал 47 очков, которые позволяют команде сейчас занимать третье место в турнирной таблице. Отставание сине-бело-голубых от текущего лидера чемпионата - футбольного клуба "Краснодар" - составляет 5 очков.

При этом именно с краснодарской командой "Зениту" предстоит ближайший матч в РПЛ - он состоится 13 апреля на петербургском стадионе "Газпром Арена" (начало - в 17:00 мск).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится