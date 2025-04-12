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Венеция
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Хольштайн
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Санкт-ПаулиЗавершен
Бохум
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АугсбургЗавершен
Хоффенхайм
2 - 0 2 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Байер
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Боруссия ДЗавершен

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Монако
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МарсельЗавершен
Тулуза
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ЛилльЗавершен
Страсбург
2 - 2 2 2
НиццаЗавершен

Гендиректор Сочи: разговоры насчёт полноценного перехода Гуарирапы в данный момент не ведутся

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о возможном полноценном трансфере Сауля Гуарирапы в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
- У ЦСКА есть право выкупить Сауля Гуарирапу. Это пункт, который прописан в контракте, но ещё и вопрос переговоров. Разговоры насчёт полноценного перехода Сауля в данный момент не ведутся, сейчас идёт чемпионат, - сказал Рубашко Sport24.

На данный момент Сауль Гуарирапа выступает за ЦСКА на правах аренды, игрок принадлежит "Сочи". В текущем сезоне РПЛ 22-летний колумбиец провел 15 матчей, в которых дважды отличился забитыми голами.

В текущем сезоне РПЛ ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в своем активе 47 очков в 24 турах.

Сочинцы располагаются на четвертом месте в таблице Первой Лиги, набрав 47 баллов в 27 встречах.

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