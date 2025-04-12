- У ЦСКА есть право выкупить Сауля Гуарирапу. Это пункт, который прописан в контракте, но ещё и вопрос переговоров. Разговоры насчёт полноценного перехода Сауля в данный момент не ведутся, сейчас идёт чемпионат, - сказал Рубашко Sport24.
На данный момент Сауль Гуарирапа выступает за ЦСКА на правах аренды, игрок принадлежит "Сочи". В текущем сезоне РПЛ 22-летний колумбиец провел 15 матчей, в которых дважды отличился забитыми голами.
В текущем сезоне РПЛ ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в своем активе 47 очков в 24 турах.
Сочинцы располагаются на четвертом месте в таблице Первой Лиги, набрав 47 баллов в 27 встречах.
Гендиректор Сочи: разговоры насчёт полноценного перехода Гуарирапы в данный момент не ведутся
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о возможном полноценном трансфере Сауля Гуарирапы в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"