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Рахимов - об операции Даку: решили, что надо подождать

Главный тренер "рубина" Рашид Рахимов высказался о травме, с которой выступает Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"
- Мы с ним поговорили и решили, что надо подождать, так как он хочет доиграть сезон. Но я вижу его состояние. Я вижу, как он борется с этой болью. Видно по его движениям, что он в плохих кондициях. Он сам злится на это, — приводит слова Рахимова официальный сайт "Рубина".

В текущем сезоне Даку провел 24 матча за казанцев во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент "Рубин" занимает седьмую строчку в таблице, набрав 36 очков в 24 матчах. Следующий тур команда Рашида Рахимова проведет на выезде с московским "Динамо" 20 апреля.

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