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Корнеев: Вендел уже ментально отжил свое время в проекте "Зенита"

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев оценил игру Вендела за сине-бело-голубых в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- К нашему огромному сожалению, Вендел уже ментально отжил свое время в проекте "Зенита". Работает в автоматическом режиме, он нестабилен. Его игра оставляет желать лучшего, учитывая то, на что он реально способен, - заявил Корнеев.

Напомним, Вендел присоединился к "Зениту" в 2020 году из "Спортинга" за 20 миллионов евро. За этот период бразилец провел 145 игр во всех турнирах, забив 23 гола. Летом игрок присоединится к бразильскому "Ботафого".

На данный момент "Зенит" идет на третье строчке в РПЛ, имея 47 очков в 23 матчах. Сегодня сине-бело-голубые на своей арене встретятся с лидером чемпионата - "Краснодаром". Начало матча в 17:00.

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