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Тотти высоко оценил Акинфеева: очень сильный вратарь

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился впечатлениями о российском голкипере Игоре Акинфееве, который на протяжении всей карьеры защищает цвета ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
«Не так хорошо его помню, но определенные воспоминания о нем есть. Это очень сильный вратарь, прекрасно подготовленный. Могу его только поздравить, потому что оставаться в команде так долго означает, что клуб для него очень важен», — сказал Тотти «РБ Спорт».

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА. За первую команду ЦСКА Игорь выступает с 2003 года. Он шесть раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, семь раз — обладателем Кубка России, а также в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. В 2013 году его признали лучшим футболистом года в России.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провёл 22 матча в РПЛ, и в десяти из них его ворота остались неприкосновенными. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Франческо Тотти, подобно Игорю Акинфееву, на протяжении всей своей карьеры выступал за один клуб — итальянскую «Рому». Его дебют состоялся в 1993 году, а завершил карьеру он в июле 2017 года. За «Рому» Тотти сыграл в 785 матчах, в которых забил 307 голов и отдал 205 результативных передач.

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