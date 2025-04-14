«Садыгов был разозлён тем, что Артига публично поддержал недовольство иностранных игроков клуба в вопросе задержки заработной платы. Более того Артига сам хотел подать заявление в палату по разрешению споров из-за долгов перед ним. Также при Артиге в последних матчах совсем перестал появляться на поле сын Туфана Садыгова — Илья», — заявил источник «Чемпионата».
Ожидается, что официальное объявление об уходе Артиги состоится 14 апреля. Его заменит Магомед Адиев, который подпишет контракт до конца текущего сезона.
Франк Артига занял пост главного тренера «Химок» в июне 2024 года. За это время под его руководством команда провела 31 матч, одержав 7 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 16 поражений.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Источник: Артига был уволен из-за конфликта с руководством "Химок"
Франк Артига покинул пост главного тренера «Химок» не только из-за плохих результатов, но и из-за напряжённых отношений с Туфаном Садыговым.
Фото: ФК "Химки"