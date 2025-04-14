"Я бы ещё понял, если бы это были премиальные за золотой матч, а платить за ещё не решающую игру столько – это много. Другое дело, что решает это руководство клуба, им виднее. Эти премиальные игрокам "Зенита" очень завышены. Будет странно, если им сейчас заплатят такие премиальные, а они по итогу займут второе или третье место", - приводит слова Булыкина "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболистам петербургского "Зенита" пообещали выплатить по 250 тысяч евро каждому за крупную победу над футбольным клубом "Краснодар" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. В итоге сине-бело-голубые выиграли со счётом 4:1.
После этого матча положение в турнирной таблице осталось следующим: "Краснодар" с 52-я очками занимает первое место, а "Зенит" с 50-ю очками располагается на второй строчке.
Булыкин назвал очень завышенными премиальные игрокам "Зенита" за победу над "Краснодаром"
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что футболисты "Зенита" получат по 250 тысяч евро за победу над "Краснодаром" в 24 туре РПЛ (4:1).
Фото: ФК "Зенит"