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Рианчо: отставание "Спартака" от "Краснодара" осталось таким же, поэтому нужно продолжать бороться за титул

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о шансах московского клуба на чемпионство после поражения в матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Это был действительно неожиданный результат. Но и "Краснодар" тоже потерпел неудачу, и отставание от первого места осталось на таком же расстоянии. "Спартаку" необходимо продолжать бороться и не отступать от своей цели", - приводит слова Рианчо "ВсеПроСпорт".

Московский "Спартак" 11 апреля в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 потерпел поражение от махачкалинского "Динамо" со счётом 1:2. В связи с этим у красно-белых в активе осталось 47 очков.

В то же время текущий лидер чемпионата "Краснодар" в последнем туре тоже проиграл ("Зениту" со счётом 1:4), в связи с чем отставание команды Деяна Станковича от "быков" осталось прежним - 5 очков. В следующем туре "Спартак" 19 апреля на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона".

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