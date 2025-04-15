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Погребняк считает "Зенит" главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Бывший российский футболист высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" — опытная команда с чемпионскими амбициями. Сине-бело-голубые вышли на важнейший матч года и не оставили шансы "Краснодару". Для меня команда Семака — главный претендент на титул", - цитирует Погребняка "СЭ".

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал разгромную победу над "Краснодаром" со счетом 4:1. После 24-х сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 50-ю очками в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от южан на 5 баллов.

Напомним, что петербургский клуб является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

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