"Со Станковичем "Спартаку" чемпионом не стать. Это не тот тренер, который приведет команду к титулу РПЛ. Красно-белые провалили слишком много важных матчей в этом сезоне — ответственность за это лежит на тренере", - приводит слова Смородской "РБ Спорт".
Сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.
Под руководством 46-летнего тренера красно-белые в текущем сезоне в 24 матчах чемпионата России набрали 47 очков, которые позволяют команде сейчас занимать третье место в турнирной таблице, а в Кубке России москвичи продолжают выступление на стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов.
Смородская: со Станковичем "Спартаку" чемпионом не стать
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своим мнением о главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"