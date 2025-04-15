"У "Локомотива" минимальные шансы занять призовое место в чемпионате, а шанс выиграть Кубок остается. Да и красно-зеленые всегда были кубковой командой. "Локомотиву" придется сложно, но права на ошибку нет. Возможно, будет серия пенальти. "Локо" должен пройти дальше, иначе в клубе будет совсем плохая ситуация. Если и здесь фиаско случится, то терпеть будет трудно", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Московский "Локомотив" и грозненский "Ахмат" встретятся друг с другом в этот вторник, 15 апреля, на стадионе "РЖД Арена" на стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Сергей Иванов, в роли ВАР будет выступать Кирилл Левников.
Победитель данного матча на следующей стадии будет играть с проигравшим в противостоянии петербургского "Зенита" и "Ростова" (после первого матча впереди сине-бело-голубые со счётом 1:0).
Наумов: "Локомотив" должен пройти "Ахмат" - у красно-зеленых нет права на ошибку
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче "железнодорожников" против "Ахмата" на первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"