Футболисты «Химок» отказались проводить плановую тренировку во вторник, 15 апреля, сообщили источники «Спорт-Экспресса». Вместо занятия на поле игроки провели короткую тренировку в зале, которая, по словам очевидцев, длилась не более десяти минут.
Причиной бойкота стало недовольство ситуацией в клубе. Решение отказаться от работы на поле последовало сразу после официального объявления об уходе главного тренера Франка Артиги. Испанец возглавлял «Химки» с лета 2024 года.
Фоном для конфликта служат и серьезные финансовые проблемы клуба. В феврале сообщалось, что некоторые легионеры «Химок» недовольны задержками зарплат и рассматривают возможность ухода.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
СМИ: игроки "Химок" бойкотировали тренировку после увольнения Артиги и на фоне долгов клуба
Футболисты подмосковной команды отказались выходить на поле, выразив недовольство положением дел в клубе после отставки главного тренера.
Фото: ФК "Химки"