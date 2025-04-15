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СМИ: игроки "Химок" бойкотировали тренировку после увольнения Артиги и на фоне долгов клуба

Футболисты подмосковной команды отказались выходить на поле, выразив недовольство положением дел в клубе после отставки главного тренера.

Фото: ФК "Химки"
Футболисты «Химок» отказались проводить плановую тренировку во вторник, 15 апреля, сообщили источники «Спорт-Экспресса». Вместо занятия на поле игроки провели короткую тренировку в зале, которая, по словам очевидцев, длилась не более десяти минут.

Причиной бойкота стало недовольство ситуацией в клубе. Решение отказаться от работы на поле последовало сразу после официального объявления об уходе главного тренера Франка Артиги. Испанец возглавлял «Химки» с лета 2024 года.

Фоном для конфликта служат и серьезные финансовые проблемы клуба. В феврале сообщалось, что некоторые легионеры «Химок» недовольны задержками зарплат и рассматривают возможность ухода.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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