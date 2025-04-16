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Пономарев: "Зенит" преодолел все свои проблемы и понесся вперед

Бывший советский футболист Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче Кубка России "Зенит" - "Ростов".
Фото: ФК "Зенит"
"Не сомневаюсь, что "Зенит" уверенно выиграет у "Ростова" во второй полуфинальной встрече: 2:0 или 3:0 где-нибудь. Похоже, команда Семака преодолела свои проблемы и понеслась вперёд. Просто поняли что нужно работать, двигаться, бегать", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".

Сегодня, 16-го апреля, петербургский "Зенит" примет на своем поле "Ростов" в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев.

После 24-х сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 50-ю набранными очками и отстает от "Краснодара" на два балла. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду, а также действующими обладателями Кубка и Суперкубка России.

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