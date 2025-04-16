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В "Химках" высказались о возможном бойкотировании матча с "Зенитом"

В пресс-службе подмосковных "Химок" прокомментировали информацию о возможном бойкоте матча 25-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Химки"
"Матч в Санкт-Петербурге состоится, никакого бойкота не будет", - цитирует представителя пресс-службы "Химок" ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов имеет задолжность перед сотрудниками клуба и футболистами. Сообщалось, что в клубе не выплачивают зарплату на протяжении 3 месяцев. Вчера, 15-го апреля, клуб объявил об уходе с поста главного тренера Франка Артиги.

Сообщалось, что новым главным тренером подмосковного клуба станет Магомед Адиев. После 24-х сыгранных туров команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23-мя набранными очками в своем активе. В 25-м туре чемпионата России "Химки" сыграют на выезде с "Зенитом"

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