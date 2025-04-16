Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Динамо
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
5 - 0 5 0
Кристал Пэлас2 тайм

"Саша набирает". Семак оценил игру Соболева в матче против "Ростова"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил игру нападающего Александра Соболева в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против "Ростова".
Фото: ФК "Зенит"
"Довольны. Может, чуть-чуть больше брака было, чем нам хотелось бы. А в остальном хорошее движение, много командной игры. Довольны тем, как он вышел в прошлой, позапрошлой и сегодняшней игре. Саша набирает", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" 16 апреля на своем поле проводил ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с "Ростовом" и одержал победу со счётом 2:0, благодаря чему сине-бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ.

Нападающий петербуржцев Александр Соболев попал в стартовый состав команды, забил гол на 57 минуте встречи и был заменен на 76 минуте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится