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Ларин: Глушенков доказал, что он игрок уровня "Барселоны"

Футбольный функционер Николай Ларин поделился своим мнением об игре атакующего полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"В начале сезона мы все привыкли, что Глушенков за восемь туров, например, может забить восемь мячей. Но случилась череда травм. Он не играл, не забивал. Потом после этих перерывов у него были просто не очень хорошие матчи. Но сейчас в матчах против "Локомотива" и "Краснодара" Глушенков снова доказал, что он игрок уровня "Барселоны", — приводит слова Ларина Legalbet.

В текущем сезоне атакующий полузащитник Максим Глушенков выступает в составе петербургского "Зенита". В составе сине-бело-голубых россиянин в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил 11 голов, отдал 4 голевые передачи, получил 1 желтую карточку.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28 с возможностью его продления на ещё один год. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

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