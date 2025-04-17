Ларин: Глушенков доказал, что он игрок уровня "Барселоны"

"В начале сезона мы все привыкли, что Глушенков за восемь туров, например, может забить восемь мячей. Но случилась череда травм. Он не играл, не забивал. Потом после этих перерывов у него были просто не очень хорошие матчи. Но сейчас в матчах против "Локомотива" и "Краснодара" Глушенков снова доказал, что он игрок уровня "Барселоны", — приводит слова Ларина Legalbet.
В текущем сезоне атакующий полузащитник Максим Глушенков выступает в составе петербургского "Зенита". В составе сине-бело-голубых россиянин в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил 11 голов, отдал 4 голевые передачи, получил 1 желтую карточку.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28 с возможностью его продления на ещё один год. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 15 миллионов евро.