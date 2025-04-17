«Борьба была очень жесткая, плотная. Тяжелая игра получилась. Я что?то не помню, чтобы в последнее время были настолько трудные матчи. Настолько принципиальная игра — воздуха просто друг другу не давали. Молодец Акинфеев! Просто безупречно Игорь отстоял. Он вытянул всё, что возможно. Можно сказал, что именно он вытянул и эту игру. Без него армейцы точно пропустили бы», — заявил Пономарев «Матч ТВ».
Встреча завершилась нулевой ничьей, и по сумме двух матчей (2:1 и 0:0) команда Марко Николича вышла в финал Пути РПЛ, где встретится с «Зенитом».
Лучшим игроком матча был признан Игорь Акинфеев. Он провел на поле все 90 минут и совершил 7 сейвов.
В текущем сезоне Игорь Акинфеев сыграл 22 матча в Российской Премьер-Лиге, и в десяти из них его ворота остались неприкосновенными. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Пономарев: Акинфеев сыграл безупречно, именно он вытянул игру против "Динамо"
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев отметил игру Игоря Акинфеева в полуфинале Кубка России против «Динамо», подчеркнув, что именно вратарь стал ключевой фигурой встречи.
Фото: РФС