"Мое будущее в ЦСКА? Посмотрим в конце сезона. Я общаюсь с руководством", - приводит слова Пьянича "РБ Спорт".
Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. С бывшим полузащитником "Ювентуса" и "Барселоны" был заключён контракт на один год с возможностью продления.
В текущем сезоне на счету боснийца 18 матчей за ЦСКА в РПЛ и Кубке России. В них Пьянич отметился двумя результативными передачами.
Миралем Пьянич высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о переговорах по продлению контракта с "армейцами".
Фото: официальный сайт ЦСКА