Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Лацио
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ЛионНе начат
Атлетик
22:00
РейнджерсНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
19:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
19:45
БетисНе начат
Рапид
22:00
ЮргорденНе начат
Челси
22:00
ЛегияНе начат

Миралем Пьянич высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о переговорах по продлению контракта с "армейцами".
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Мое будущее в ЦСКА? Посмотрим в конце сезона. Я общаюсь с руководством", - приводит слова Пьянича "РБ Спорт".

Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. С бывшим полузащитником "Ювентуса" и "Барселоны" был заключён контракт на один год с возможностью продления.

В текущем сезоне на счету боснийца 18 матчей за ЦСКА в РПЛ и Кубке России. В них Пьянич отметился двумя результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится