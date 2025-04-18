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"Химки" сыграют с "Зенитом" основным составом

Президент РПЛ Александр Алаев подтвердил, что "Химки" поедут в Санкт-Петербург основным составом.
Фото: ФК "Химки"
"Химки" поедут на игру в Питер основным составом? Да. Вы получили это подтверждение? Да", - передает слова Алаева "Матч ТВ".

Напомним, сегодня, 18 апреля, глава РПЛ Александр Алаев встретился с игроками футбольного клуба "Химки". После этой встречи футболисты прекратили свой бойкот и вернулись к тренировкам.

Встреча "Зенит" - "Химки" в рамках 25-го тура чемпионата России состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля.

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