"Химки" поедут на игру в Питер основным составом? Да. Вы получили это подтверждение? Да", - передает слова Алаева "Матч ТВ".
Напомним, сегодня, 18 апреля, глава РПЛ Александр Алаев встретился с игроками футбольного клуба "Химки". После этой встречи футболисты прекратили свой бойкот и вернулись к тренировкам.
Встреча "Зенит" - "Химки" в рамках 25-го тура чемпионата России состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля.
"Химки" сыграют с "Зенитом" основным составом
Президент РПЛ Александр Алаев подтвердил, что "Химки" поедут в Санкт-Петербург основным составом.
Фото: ФК "Химки"