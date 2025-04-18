- Станкович оштрафован на 30 тысяч за покидание техзоны. Сакич — один матч дисквалификации. Не было признаков, чтобы применять дополнительную дисквалификацию. Штраф 30 тысяч за покидание техзоны. Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев — штраф 30 тысяч.
Главный тренер столичного "Спартака" Деян Станкович из-за перебора желтых карточек был автоматически дисквалифицирован по итогам матча 24-го тура РПЛ против "Динамо" Махачкала (1:2). Это означает, что он, как и его помощник Ненад Сакич, удаленный в игре с махачкалинцами, не сможет принять участие в гостевой встрече 25-го тура чемпионата России против "Акрона" из Тольятти.
Источник: "Чемпионат"
Тренер "Спартака" дисквалифицирован на один матч
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании помощника главного тренера "Спартака" Ненада Сакича за удаление в 24-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"