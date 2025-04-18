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Кириченко: Барко зависим от командной игры

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко оценил игру аргентинского полузащитника московского "Спартака" Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
- Барко зависим от командной игры. Если она идёт, он есть, если нет, растворяется. Начинает передерживать мячи — и теряет их. А когда всё в порядке в целом, может и протащить, и отдать куда надо. В целом его роль несколько преувеличена, - заявил Дмитрий LiveSport.

Напомним, Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" летом 2024 года из аргентинского "Ривер Плейта". Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ аргентинский полузащитник провел 23 матча, забив 10 голов и отдав 8 голевых передач.

На данный момент красно-белые занимают третью строчку в таблице, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах. Следующий тур команда Деяна Станковича проведет на выезде с тольяттинским "Акроном" 19 апреля.

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