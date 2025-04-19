«Я был в такой ситуации, когда в «Амкаре» не платили зарплату пять-шесть месяцев. Мы тогда остались в премьер-лиге по итогам сезона, но потом клуб, естественно, обанкротился. Надо понимать, что футболист играет не только за клуб, но и за свое имя и за болельщиков. Один клуб обанкротится, значит тебе надо будет искать новый клуб, а для этого показывать себя. Ты профессионал. Ты всегда обязан искать мотивацию», — отметил Гасилин «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 18 апреля, глава РПЛ Александр Алаев встретился с игроками футбольного клуба "Химки". После этой встречи футболисты прекратили свой бойкот и вернулись к тренировкам. Из-за многомиллионных долгов и многомесячной задержки выплаты зарплат футболистам было введено внешнее управление над клубом.
В следующем туре подмосковный коллектив 20 апреля в гостях сыграет против петербургского «Зенита». Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Гасилин — о проблемах "Химок": футболист играет не только за клуб, но и за свое имя и за болельщиков
Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался о финансовых трудностях в «Химках» и подчеркнул, что игроки не должны терять мотивацию даже в непростых условиях.
Фото: ФК "Химки"