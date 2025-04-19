«Высокий уровень скоростей, высокий уровень мощностей, быстрота действий при переключениях – это основа игры современного «Спартака». Есть очень много хороших футболистов. Ничего нового и удивительного мы в там не заметили. Это сильная команда с сильным тренером. И нам нужно очень хорошо готовиться и сделать все от себя зависящее, чтобы в конце концов этот матч выиграть», — отметил Тедеев «ВсеПроСпорт».
Сегодня, 19 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2024/25 пройдет матч между «Спартаком» и «Акроном». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
В текущем сезоне «Спартак» и «Акрон» уже дважды встречались в официальных матчах: в первом круге Российской Премьер-Лиги и в недавнем поединке Кубка России. Оба раза победа досталась «Спартаку». В чемпионате встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу красно-белых, а в Кубке России они победили со счетом 3:2.
Тедеев: ничего нового и удивительного в "Спартаке“ не увидели — сделаем всё, чтобы наконец обыграть
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ против московского «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"