"Мы недовольны господином Карасевым и господином Москалевым. Конкретно говорю, что арбитры, которые сегодня судили, не понравились", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
Грозненский "Ахмат" 19 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде сыграл против "Краснодара" и потерпел поражение со счётом 1:3. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым, на ВАР работал Сергей Карасёв.
Отметим, что на 76-й минуте матча при счёте 1:1 при помощи ВАР за игру рукой в своей штрафной площади в ворота гостей был назначен пенальти, который успешно реализовал Эдуард Сперцян.
Тренер "Ахмата" Ташуев - после матча с "Краснодаром": мы недовольны судьями Карасевым и Москалевым
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев дал комментарий после поражения в матче 25-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:3).
Фото: РФК "Ахмат"