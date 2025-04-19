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Тренер "Ахмата" Ташуев - после матча с "Краснодаром": мы недовольны судьями Карасевым и Москалевым

Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев дал комментарий после поражения в матче 25-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:3).
Фото: РФК "Ахмат"
"Мы недовольны господином Карасевым и господином Москалевым. Конкретно говорю, что арбитры, которые сегодня судили, не понравились", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".

Грозненский "Ахмат" 19 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде сыграл против "Краснодара" и потерпел поражение со счётом 1:3. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым, на ВАР работал Сергей Карасёв.

Отметим, что на 76-й минуте матча при счёте 1:1 при помощи ВАР за игру рукой в своей штрафной площади в ворота гостей был назначен пенальти, который успешно реализовал Эдуард Сперцян.

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