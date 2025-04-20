"Если сохранится всё, как в сегодняшней игре, то "Химки" без вопросов сохранят место в РПЛ. Есть набор игроков, нужны просто дисциплина и удача", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
В 25-м туре "Химки" на выезде проиграли петербургскому "Зениту" со счётом 0:1. После этой игры у подмосковной команды в активе осталось 23 очка, которые на данный момент позволяют располагаться на двенадцатом месте в турнирной таблице. В следующем туре "Химки" 27 апреля у себя дома сыграют против тольяттинского "Акрона".
Аршавин предположил, как "Химки" завершат сезон РПЛ
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился своими ожиданиями от завершения текущего сезона подмосковными "Химками".
Фото: ФК "Химки"