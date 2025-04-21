Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торпедо
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
Перенесён
Удинезе
Кальяри
Перенесён
Фиорентина
Дженоа
Перенесён
Лацио
Парма
Перенесён
Ювентус

"Суперфутболист". Пименов назвал ключевого игрока "Крыльев Советов"

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о вингере самарского клуба Антоне Зиньковском.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Планируете ли продлить аренду Зиньковского?

- Я бы этого хотел. Для меня это ключевой игрок команды, суперфутболист.

Вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский был арендован самарскими "Крыльями Советов" в феврале 2025 года до конца текущего сезона. После перехода игрок принял участие в 7 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится