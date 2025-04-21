- Планируете ли продлить аренду Зиньковского?
- Я бы этого хотел. Для меня это ключевой игрок команды, суперфутболист.
Вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский был арендован самарскими "Крыльями Советов" в феврале 2025 года до конца текущего сезона. После перехода игрок принял участие в 7 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Суперфутболист". Пименов назвал ключевого игрока "Крыльев Советов"
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о вингере самарского клуба Антоне Зиньковском.
Фото: ФК "Крылья Советов"