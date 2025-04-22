Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
20:00
ЭспаньолНе начат
Барселона
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Защитник "Химок" Джикия: мы хорошо приняли нового тренера

Защитник "Химок" Георгий Джикия высказался о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Химки"
"Мы с уважением относимся к тренеру, но и он прекрасно понимает, что пришел в команду, в которой была большая проблема. При этом хочу сказать, что мы хорошо приняли нового тренера, сейчас будет расписание, скоро начнем подготовку к следующей важной игре", - цитирует Джикию "Матч ТВ".

Напомним, что перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" футболисты подмосковных "Химок" объявили забастовку и провели несколько тренировок в тренажерном зале. Футболисты были недовольны тем, что клуб не выплачивает зарплату с декабря 2024 года. В ситуацию вмешался президент РПЛ Александр Алаев, который заявил, что клуб переходит под внешний контроль.

На прошлой неделе руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Франка Артигу, его место занял Магомед Адиев. "Химки" уступили на выезде петербургскому "Зениту" в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится