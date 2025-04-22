"Перед началом моей работы здесь я говорил с тренером ЦСКА, у них очень большие планы на Рядно. Михаил — молодой и перспективный футболист, он помогает нам. Я уверен, что у него большое будущее", - цитирует Зельковича "Матч ТВ".
Михаил Рядно перешел в московскую "Родину" из ЦСКА на правах аренды летом 2024 года - соглашение рассчитано до конца этого сезона. Защитник провел за "Родину" в текущем сезоне 22 матча и отметился 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 600 тысяч евро.
После 29-ти сыгранных туров "Родина" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 41-м набранным очком.
Тренер "Родины": у ЦСКА большие планы на Рядно
Главный тренер "Родины" Зоран Зелькович высказался о перспективах защитника Михаила Рядно.
Фото: ПФК ЦСКА