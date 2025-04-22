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Игорь Семшов назвал сильнейшую пару форвардов в РПЛ

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о матче 25-го тура РПЛ сезона-2024/25 между "Ростовом" и "Факелом" (2:0).
Фото: ФК "Ростов"
"Ростов" вышел раскрепощенно, уверенно, сыграли в три центральных защитника, перестали играть от вратаря с этим розыгрышем, когда можно привезти себе. С другой стороны, когда впереди есть Голенков и Комличенко, есть риск сильно упростить игру — бей на них и успевай к подборам. Возможно, эта пара Голенков-Комличенко вообще сильнейшая в лиге — и уж точно сильнейшая по умению вести борьбу", - приводит слова Семшова "РБ Спорт".

Воронежский "Факел" и "Ростов" встретились друг с другом 20 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой ростовчан со счётом 2:0. В составе гостей голы забили Егор Голенков (на 30 мин.) и Константин Кучаев (на 77 мин.).

Егор Голенков в текущем сезоне принял участие в 29 официальных матчах, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 2,8 млн евро.

Николай Комличенко в текущем сезоне принял участие в 30 официальных матчах, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 4 млн евро.

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