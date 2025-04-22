"Не первый год есть тревожное чувство по поводу забитых мячей". Чанов - о проблемах ЦСКА перед дерби со "Спартаком"

По словам специалиста, тревожное чувство по поводу результативности команды не покидает его уже несколько сезонов: "ЦСКА в последних матчах мало забивает, немного притормозили в этом аспекте. Моменты же есть. Уже не первый год есть тревожное чувство по поводу забитых мячей".
Чанов отмечает, что соперники всё лучше разбирают тактику ЦСКА, а тренерский штаб вынужден искать новые решения — но, как показывает практика, любая тактическая находка со временем перестаёт быть неожиданностью. В преддверии центрального матча 26-го тура РПЛ специалист напомнил, что дерби всегда живёт по своим законам: даже длинные серии могут оборваться именно в такой встрече, и фаворит не всегда оказывается сильнее на поле.
Матч "Спартак" - ЦСКА состоится в субботу, 26 апреля, на поле красно-белых и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"