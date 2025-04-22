Игонин: ЦСКА готов сыграть вторым номером и терпеть в дерби со "Спартаком"

По мнению эксперта, армейцы осознают свои сильные и слабые стороны и способны сыграть прагматично против красно-белых.
"Не удивлюсь, если ЦСКА очень хорошо сыграет против "Спартака". Армейцы понимают свои сильные и слабые стороны, а также готовы играть вторым номером и терпеть", — отметил Игонин.
Специалист добавил, что если "Спартаку" не удастся быстро взломать оборону соперника, матч может сложиться крайне непросто для хозяев поля.
Встреча состоится 26 апреля на "Лукойл Арене" и начнётся в 19:30 по московскому времени. Перед туром "Спартак" занимает третье место в таблице (50 очков), ЦСКА идкт четвкртым (48).
Источник: "Чемпионат"