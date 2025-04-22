У Арсена контракт с "Зенитом". У меня зимой был разговор с Александром Медведевым, они хотели забрать его еще тогда, но клуб пошел на уступки и оставил его в Грозном. Говорили, что летом его заберут обратно. При этом и в "Ахмате" хотят, чтобы он остался", - приводит слова Алханова "РБ Спорт".
Арсен Адамов - это правый защитник петербургского "Зенита", который с июня 2024 года на правах аренды выступает в составе грозненского "Ахмата". В текущем сезоне на его счету 29 появлений на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 2 голевые передачи.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 2 миллиона евро.
Дедушка Адамова: "Зенит" хочет вернуть Арсена, а "Ахмат" - оставить
Футбольный менеджер Хайдар Алханов, дедушка защитника грозненского "Ахмата" Арсена Адамова, рассказал о будущем своего внука.
Фото: РФК "Ахмат"