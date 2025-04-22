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СМИ: Луческу отказался приезжать на "Матч легенд" "Зенита"

По информации СМИ, экс-наставник "Зенита" Мирча Луческу отказом ответил на предложение посетить "Матч легенд" петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
При этом сообщается, что 79-летний румынский специалист, который работал в Санкт-Петербурге в 2016-2017 гг., заявил, что ему было приятно получить приглашение от сине-бело-голубых.

Кроме того, приглашение было отправлено Властимилу Петржеле. 71-летний чешский специалист, который работал в Санкт-Петербурге в 2003-2006 гг., "тепло отреагировал на приглашение и очень хотел приехать", но его поездка в Россию маловероятна, что вызвано возможной негативной реакцией и давлением в Чехии.

Напомним, на 25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге запланировано проведение, так называемого, "Матча легенд" "Зенита", который приурочен к 100-летнему юбилею футбольного клуба.

Источник: Legalbet

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