"В "Спартаке" было другое понимание между футболистами, там игра была направлена на то, чтобы мяч пришел к Соболеву. Он практически все время играл за "Спартак". Поэтому сравнивать Соболева в "Зените" и в "Спартаке" – немного неправильно", - приводит слова Первака "Спорт День за Днем".
Нападающий Александр Соболев с января 2020 г. по август 2024 г. был игроком московского "Спартака". За это время в составе красно-белых он принял участие в 140 матчах, забил 58 голов, отдал 32 голевые передачи. В августе 2024 года он перешел в петербургский "Зенит". На данный момент на счету 28-летнего форварда в составе сине-бело-голубых 25 появлений на поле в официальных матчах, 4 забитых гола, 2 отданные голевые передачи.
Первак объяснил, почему неправильно сравнивать Соболева в "Зените" и в "Спартаке"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак высказался о нападающем петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"