"У "Химок" хороший состав. Понятно, что финансовая ситуация давит, но, как по мне, это неплохая команда. Есть клубы похуже. Те же "Пари НН" и "Факел". Они заслуживают вылета больше", - цитирует Андреева "СЭ".
После 25 сыгранных туров в зоне прямого вылета в Первую лигу находятся воронежский "Факел" и "Оренбург", занимающие с 15 и 17 набранными очками последнее и предпоследнее места в турнирной таблице соответственно. В зоне стыковых матчей за право побороться за право остаться в РПЛ располагаются нижегородский "Пари НН" и грозненский "Ахмат", набравшие 20 и 23 очка. Подмосковные "Химки" с 23 баллами занимают 12-е место.
Андреев: "Пари НН" и "Факел" заслуживают вылета больше, чем "Химки"
Экс-спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев не считает, что "Химки" по итогам сезона заслуживают вылететь из РПЛ.
Фото: ФК "Химки"