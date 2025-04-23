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Карвальо: всем бразильцам нравится Россия

Экс-футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо поделился информацией об отношении бразильцев к России с футбольной точки зрения.
Фото: "Чемпионат"
- Всем бразильцам нравится Россия, сегодня она более открыта. Жаль, что российские клубы пока не могут участвовать в еврокубках. Раньше мы сомневались в российском футболе, но сейчас рынок изменился. И когда оттуда приходит предложение, бразильцы легко его принимают. Сегодня российский футбол известен во всем мире, - заявил Карвальо в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, Даниэл Карвальо выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2010 год. Бразилец провел 140 матчей за красно-синих во всех турнирах, забив 26 голов и отдав 43 голевые передачи. В составе "армейцев" Даниэл дважды становился Чемпионом России (2005,2006), обладателем Кубка России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и Суперкубка России (2004, 2006, 2009), а также выигрывал Кубок УЕФА (2004/05).

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