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Терёхин: "Динамо" очень нужна победа над "Зенитом", чтобы остаться в медальной гонке

Экс-форвард "Динамо" Олег Терёхин рассказал, за счет чего московское "Динамо" может обыграть "Зенит" в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- За счёт борьбы на каждом участке поля. Также очень важно будет не пропускать дурные голы. Значит, надо аккуратнее сыграть в обороне. В любом случае москвичам очень нужна победа, чтобы остаться в медальной гонке. Причем хоть какая. Сейчас не до хорошей игры, - сказал Олег "Евро-Футбол.Ру".

В 25 туре московское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" со счетом 3:1. Дублем отметился Ярослав Гладышев, один гол забил Бителло.

На данный момент команда Марцела Лички занимает пятую строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 46 очков в 25 матчах. В следующем туре бело-голубые на своем поле примут "Зенит". Встреча состоится 26 апреля в 14:00.

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