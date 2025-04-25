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Наумов: ЦСКА придавит "Спартак" своей активностью и выиграет

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил уверенность в победе ЦСКА над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
«Осечка армейцев в игре с «Крыльями»? Меня не удивило, что матч тяжело сложился для ЦСКА. Армейцы, конечно, неплохо выглядели в той встрече, но самарцы сейчас тоже прилично играют. Тогда «Крылья» оказали очень достойное сопротивление и играли не хуже ЦСКА. Так что ничья там была закономерна.

Что же касается встречи армейцев со «Спартаком», то «красно?белые» со своей нестабильностью, непредсказуемостью и способностью пропускать по два мяча в начале матча вряд ли добьются успеха в дерби. Думаю, что ЦСКА придавит «Спартак» своей активностью и выиграет. Крупного счета, мне кажется, не будет. Где?то 1:0 или 2:1, — заявил Наумов «Матч ТВ».

Матч первого круга Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА прошел 2 ноября. Встреча состоялась на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена», и красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Голы забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА идет следом за красно-белыми, расположившись на четвертом месте и имея 48 очков в своем активе.

26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».

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