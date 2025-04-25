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Ледяхов объяснил, почему и "Спартак" и ЦСКА будут играть на победу

Футбольный тренер Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Матч сложится интересно, потому что две команды борются за тройку в чемпионате, и тем более это дерби всея Руси. Команды будут играть аккуратно в обороне, в атаке стараться забивать, но потеря очков для двух команд чревата. Поэтому играть будут больше на победу, чем на ничью. Три гола будет забито в этой игре, а в какую сторону – здесь сложно сказать, но три гола мы увидим", - приводит слова Ледяхова Metaratings.

Московские "Спартак" и ЦСКА сыграют друг против друга в ближайшую субботу, 26 апреля, в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, на ВАР будет работать Артём Любимов.

Напомним, матч первого круга, который состоялся 2 ноября в рамках 14-го тура РПЛ на стадионе "ВЭБ Арена", завершился победой красно-белых со счётом 2:0.

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