Ледяхов объяснил, почему и "Спартак" и ЦСКА будут играть на победу

"Матч сложится интересно, потому что две команды борются за тройку в чемпионате, и тем более это дерби всея Руси. Команды будут играть аккуратно в обороне, в атаке стараться забивать, но потеря очков для двух команд чревата. Поэтому играть будут больше на победу, чем на ничью. Три гола будет забито в этой игре, а в какую сторону – здесь сложно сказать, но три гола мы увидим", - приводит слова Ледяхова Metaratings.
Московские "Спартак" и ЦСКА сыграют друг против друга в ближайшую субботу, 26 апреля, в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, на ВАР будет работать Артём Любимов.
Напомним, матч первого круга, который состоялся 2 ноября в рамках 14-го тура РПЛ на стадионе "ВЭБ Арена", завершился победой красно-белых со счётом 2:0.