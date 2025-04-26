"Где-то Угальде не везёт, где-то в физическом плане подсдал. Мне кажется, он просто устал. На нем мог сказаться и отъезд в сборную, это тяжело. В прошлом году он играл и получал удовольствие от футбола, поэтому забивал много. Сейчас Угальде вряд ли получает удовольствие. Не вовремя началась у него эта безголевая серия. Это может быть решающим фактором в борьбе за чемпионство, особенно, если он снова начнёт забивать. "Спартаку» будет легче", - сказал Морозов
Коста-риканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ. На его счету 16 забитых мячей в чемпионате. У ближайшего преследователя в бомбардирской гонке - полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова - 12 голов.
В восьми матчах за "Спартак" в Премьер-лиге и Кубке России в 2025 году Угальде забил один мяч - в первом туре весенней части сезона с "Оренбургом" (2:0). Сегодня, 26 апреля, "Спартак" встретится в дерби с московским ЦСКА. Красно-белые занимают в турнирной таблице РПЛ третье место с 50 очками и опережают "армейцев" на два очка.
Источник: Legalbet
Морозов: Угальде вряд ли получает удовольствие от футбола в "Спартаке"
Бывший тренер "Спартака" Геннадий Морозов прокомментировал "голевую засуху" форварда красно-белых Манфреда Угальде.
Фото: официальный сайт "Спартака"