"Для "Локомотива" будет хороший результат, меньший провал — победа в Кубке России. Стоит ли тогда больше на Кубке сосредоточиться? Так не работает, надо любую игру выигрывать, смотреть на конкурентов. Я не согласна, что серебро, бронза не имеют значения в нынешних реалиях. Надо же понимать, где твои ближайшие соперники, на каких они местах, что это за команды. Это важно", - приводит слова Смородской Legalbet.
После 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Локомотив" имеет в своем активе 44 очка, которые позволяют команде Михаила Галактионова на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице. При этом отставание "железнодорожников" от третьего места составляет 6 очков.
Кроме того, красно-зеленые продолжают выступление в Кубке России - на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов "Локомотив" 30 апреля на своем поле сыграет против "Ростова".
Смородская назвала результат, который по итогам сезона будет хорошим для "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своим мнением, какой результат по итогам сезона станет хорошим для "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"