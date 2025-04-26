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Смородская назвала результат, который по итогам сезона будет хорошим для "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своим мнением, какой результат по итогам сезона станет хорошим для "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Для "Локомотива" будет хороший результат, меньший провал — победа в Кубке России. Стоит ли тогда больше на Кубке сосредоточиться? Так не работает, надо любую игру выигрывать, смотреть на конкурентов. Я не согласна, что серебро, бронза не имеют значения в нынешних реалиях. Надо же понимать, где твои ближайшие соперники, на каких они местах, что это за команды. Это важно", - приводит слова Смородской Legalbet.

После 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Локомотив" имеет в своем активе 44 очка, которые позволяют команде Михаила Галактионова на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице. При этом отставание "железнодорожников" от третьего места составляет 6 очков.

Кроме того, красно-зеленые продолжают выступление в Кубке России - на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов "Локомотив" 30 апреля на своем поле сыграет против "Ростова".

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