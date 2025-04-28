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Карпин - об уходе из "Ростова": жизнь изменилась в лучшую сторону, сто процентов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями о жизни после отставки из "Ростова".
Фото: РФС
"Жизнь изменилась в лучшую сторону, сто процентов. Сейчас просыпаюсь и приезжаю в офис РФС к 10 утра. Занимаюсь офисными делами, разбираюсь с молодежным футболом - чтобы появлялось больше кандидатов в сборную. Езжу на игры. И в падел чаще стал играть - появилось больше свободного времени", - сказал Карпин Sport24.

До весны этого года Карпин совмещал посты в "Ростове" и сборной России. В марте тренер принял решение сосредоточиться на работе в национальной команде. С российской сборной он работает с июля 2021 года. Прошлым летом тренер подписал новое четырехлетнее соглашение с РФС.

Напомним, Россия отстранена от чемпионатов мира и Европы с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

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