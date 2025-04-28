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Экс-арбитр Федотов рассказал, почему был перебит пенальти на 90+13-й минуте матча "Пари НН" - "Ахмат"

Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов высказался о моменте с назначением и перебиванием пенальти в добавленное время матча 26 тура чемпионата России "Пари НН" - "Ахмат" (1:0).
Фото: "Чемпионат"
- На 90+9-й минуте - снова сложный эпизод, по итогам которого Шадыханов назначил 11-метровый в ворота "Пари НН". Гоцук держал соперника за футболку, и мяч прилетел ему в кисть. ВАР разобрался, и после просмотра пенальти был назначен. И правильно решили перебить удар. Игрок, успевший первым на добивание, в момент свистка стоял ногой на линии радиуса штрафной, - приводит слова Федотова "Чемпионат".

В матче 26 тура Российской премьер-лиги "Пари НН" - "Ахмат" на 90+9-й минуте при счёте 1:0 в пользу нижегородцев в их ворота был назначен пенальти. Голкипер волжан Никита Медведев отразил удар в исполнении защитника Надера Гандри, однако главный рефери Павел Шадыханов с подсказки видеоарбитра дал указание перебить 11-метровый. Никита Медведев отразил и повторный удар, который на это раз исполнил нападающий Максим Самородов.

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