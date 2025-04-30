"Я давно не общался с руководством "Химок", но, насколько я знаю, ему (Артиге) никаких компенсаций не положено, так как контракт еще не расторгнут и соглашение, по?моему, еще действует. Долги футболистов? Мы двигаемся по графику выплат, который был озвучен команде", - приводит слова Садыгова "Матч ТВ".
15 апреля подмосковные "Химки" объявили о расставании со всем тренерским штабом под руководством испанского специалиста Франка Артиги. Однако позднее стало известно о том, что контракт между 48-летним тренером и футбольным клубом ещё не расторгнут, потому что испанец сперва хочет получить все причитающиеся ему деньги.
Напомним, Российская Премьер-Лига из-за многомиллионных долгов "Химок" ввела внешнее управление футбольным клубом, после чего началась выплата игрокам задержанных ранее зарплат и премий.
Туфан Садыгов: Артиге не положена компенсация, так как его контракт с "Химками" не расторгнут
Инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов рассказал о погашении футбольным клубом своей задолженности перед своими сотрудниками.
Фото: ФК "Химки"